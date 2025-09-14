Тела съели бродячие псы: вооруженные бандиты устроили массовую резню в деревне

ООН выступила с осуждениями в связи с сообщениями о массовых убийствах в гаитянской деревне, совершенных вооруженными бандами. Сообщается, что рыбацкая деревня Лабодри была подожжена после убийства главаря банды в знак роста насилия за пределами столицы Гаити.
Генеральный секретарь ООН встревожен сообщениями об убийстве по меньшей мере 40 человек во время нападения вооруженных банд на рыбацкую деревню к северу от столицы Гаити, пишет The Guardian.
СМИ Гаити широко распространили информацию о том, что нападение произошло в четверг вечером в Лабодри. Это еще один признак эскалации бандитизма, который распространился за пределы столицы карибской страны.
«Генеральный секретарь встревожен масштабами насилия, сотрясающими Гаити, и настоятельно призывает власти Гаити обеспечить, чтобы виновные в этих и всех других нарушениях прав человека были привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ООН.
Представитель национальной полиции отказался комментировать предполагаемые убийства.
Гаитянские СМИ сообщили, что банды подожгли Лабодри после убийства главаря банды, который был членом бандитского объединения, известного как Viv Ansanm, которое в мае США объявили террористической организацией.
Государственный департамент США заявил, что альянс Viv Ansanm является одной из основных причин нестабильности и насилия на Гаити. Его члены взяли под свой контроль значительные районы столицы, Порт-о-Пренса, и распространили влияние на прилегающие районы.
Согласно предварительному отчету муниципальных властей, боевики из банды «Вив Ансанм» штурмовали дома и открывали огонь по жителям. Выжившие описали массовое убийство 11 сентября как неизбирательное и жестокое, целью которого были семьи, включая детей и пожилых людей.
«Мужчины ворвались внутрь, выломали двери домов и открыли огонь по мальчикам и девочкам, пожилым людям и даже младенцам, — рассказывают местные представители. — Одна семья из четырех человек — мать, отец, ребенок и бабушка — была убита». Тела некоторых жертв остались неубранными, их уже съели бродячие собаки. Семьи в панике бежали, и число погибших может возрасти, поскольку несколько человек числятся пропавшими без вести.
Массовое убийство произошло всего через несколько недель после того, как лидер банды «Вив Ансанм» и разыскиваемый ФБР беглец Джимми «Барбекю» Шеризье публично призвал перемещенных жителей Порт-о-Пренса вернуться домой. Но вернувшиеся обнаружили повсеместные разрушения: дома были разграблены или сожжены, стены снесены, крыши содраны, дороги повреждены, а электрические провода украдены.
По данным ООН, в период с января по июнь 2025 года в результате бандитских разборок по всей стране погиб по меньшей мере 3141 человек. Более 1,3 миллиона человек стали перемещенными лицами, что почти на четверть больше, чем в конце 2024 года.
Международное сообщество призывает к созданию сил безопасности Соединенные Штаты, и их региональные союзники из Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Организации американских государств (ОАГ) вновь обратились к Совету Безопасности ООН с призывом утвердить создание Сил по борьбе с бандитизмом численностью 5500 человек для замены Многонациональной миссии по поддержке безопасности, испытывающей нехватку финансирования, персонала и оборудования.