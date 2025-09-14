Аптечная мафия в деле: силовики обнаружили сразу пять подпольных складов с лекарствами без документов

По данным следствия, трое жителей Уйчинского района (40, 33 и 32 года) создали преступную группу для организации незаконной торговли препаратами, которые не имели необходимых сертификатов качества и других документов. Эти граждане наладили хранение и сбыт медикаментов из разных стран — от Китая, Индии, России и Украины до Франции, Турции, Польши, Израиля, Вьетнама и Германии.
В присутствии понятых оперативники провели обыски на пяти складах, расположенных в городе Наманган и Уйчинском районе. Результаты оказались впечатляющими: изъято 102 640 коробок лекарств 1 267 наименований — от популярных «Гепарина», «Актовегина» и «Хилак форте» до узкоспециализированных «Урсофалька» и других. Препараты поступили из множества стран, но при этом не имели необходимых сопроводительных документов и сертификатов.
Предварительная стоимость партии оценивается в 7,2 млрд сумов. Более того, среди конфискованных лекарств обнаружились препараты с сильнодействующими веществами, такие как «Тестостерон» и «Ретаболил», свободный оборот которых ограничен законом.
Незаконный оборот лекарственных средств, не прошедших контроль качества, представляет серьёзную угрозу для здоровья и жизни людей. Контрафактные препараты могут содержать неизвестные компоненты, быть просроченными, хранившимися в ненадлежащих условиях или вовсе не содержать заявленного действующего вещества. Приём таких медикаментов может привести к тяжёлым осложнениям, аллергическим реакциям, интоксикации и даже летальному исходу.
Как выяснилось, препараты поступали в Узбекистан окольными путями — через территорию Кыргызской Республики.
По данному факту готовится возбуждение уголовного дела сразу по двум статьям: 186−3 (сбыт и хранение недоброкачественных или фальсифицированных лекарственных средств) и 251−1 (незаконный оборот сильнодействующих веществ, не являющихся наркотиками или психотропными средствами) Уголовного кодекса. Сейчас ведутся доследственные проверки.