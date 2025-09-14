Аптечная мафия в деле: силовики обнаружили сразу пять подпольных складов с лекарствами без документов

По данным следствия, трое жителей Уйчинского района (40, 33 и 32 года) создали преступную группу для организации незаконной торговли препаратами, которые не имели необходимых сертификатов качества и других документов. Эти граждане наладили хранение и сбыт медикаментов из разных стран — от Китая, Индии, России и Украины до Франции, Турции, Польши, Израиля, Вьетнама и Германии.