Пермь могло стереть с лица Земли: кто виноват в крушении Boeing в 2008 году

В итоге картина получилась следующая. Диспетчер не смог четко сказать, по какому курсу нужно лететь Boeing, а пилоты не стали у него ничего уточнять и поступили по-своему. Затем летчики стали спорить, куда им поворачивать. Диспетчер дает команду повернуть направо, а Медведев путается и уводит самолет налево. После этого летчики пытаются выяснить у диспетчера, как работает автопилот, но в итоге переводят борт на ручное управление. Из-за разной работы двигателей возникает «разнотяг», Boeing начинает крениться. Автоматика выдает ошибку — борт то снижается, то набирает высоту.