Пермь могло стереть с лица Земли: кто виноват в крушении Boeing в 2008 году

14 сентября 2008 года в Перми разбился Boeing. Все, кто находился на борту, погибли. Виновником катастрофы признали пилота, который был пьян, не слушал диспетчера и перепутал «право» и «лево» при посадке. В результате трагедии Пермь могло практически стереть с лица Земли. Детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Как разбился Boeing.
В ночь на 14 сентября 2008 года из Москвы в Пермь вылетел пассажирский самолет Boeing 737−500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» (ныне — «Нордавиа»). На борту находились 88 человек, в том числе герой России генерал-полковник Геннадий Трошев и президент чувашской федерации самбо Александр Трофимов.
Полет проходил в штатном режиме, и около 2:45 борт долетел до Перми и начал снижение. Экипаж готовился к посадке, но внезапно самолет начал петлять. Он то набирал высоту, то снижался — хаотично вертелся в воздухе.
В какой-то момент Boeing сделал бочку, перевернувшись вокруг своей оси на 360 градусов, вошел в пике и рухнул на землю с высоты 300 метров. Самолет упал на железнодорожные пути незадолго до того, как по ним должен был проехать поезд. А буквально в нескольких километрах от авиакатастрофы находился нефтеперерабатывающий завод.
В результате все пассажиры и экипаж погибли.
Пьяный пилот и неисправное оборудование.
Расследование крушения Boeing 737−500 заняло пять лет. Эксперты пришли к выводу, что к авиакатастрофе привели сразу несколько факторов.
Как оказалось, пилоты были неопытными и почти не умели управлять самолетами с несколькими двигателями. 34-летний Родион Медведев за время своей карьеры налетал около тысячи часов, из них лишь одна тысяча — на Boeing. Второй пилот, 43-летний Рустем Аллабердин, работал в авиации гораздо дольше, но на Boeing налетал всего 276 часов.
В самолете были неисправны двигатели — правый выдавал большую тягу, чем левый, что сильно затрудняло посадку воздушного судна. Аппаратура тоже была сломана и неправильно определяла местоположение самолета. На момент крушения Boeing она ошиблась на 4,5 километра.
Диспетчер давал пилотам непонятные команды, которые можно было трактовать двояко. И в довершение в крови пилота Медведева нашли следы алкоголя. Врачи предполагали, что вещество могло образоваться в организме летчика уже после смерти в процессе разложения. Но о многом говорит SMS-сообщение, которое одна из пассажирок отправила своему знакомому перед полетом. Женщина была напугана, потому что у командира самолета был «голос совершенно пьяного человека».
В итоге картина получилась следующая. Диспетчер не смог четко сказать, по какому курсу нужно лететь Boeing, а пилоты не стали у него ничего уточнять и поступили по-своему. Затем летчики стали спорить, куда им поворачивать. Диспетчер дает команду повернуть направо, а Медведев путается и уводит самолет налево. После этого летчики пытаются выяснить у диспетчера, как работает автопилот, но в итоге переводят борт на ручное управление. Из-за разной работы двигателей возникает «разнотяг», Boeing начинает крениться. Автоматика выдает ошибку — борт то снижается, то набирает высоту.
— Что мы делаем-то? — обреченно произносит Аллабердин.
Медведев резко отклоняет штурвал влево, самолет практически поворачивается вокруг своей оси и начинает падать. После этого в кабине слышны лишь крики и нецензурная брань, а затем связь пропадает.
Версия о теракте.
С официальной версией оказались согласны не все. Многие очевидцы утверждали, что самолет взорвался еще в воздухе. На этом основании возникла теория о теракте и подрыве самолета.
Эта версия подкреплялась гибелью в авикатастрофе советника президента Евгения Трошина, который командовал российскими войсками во время боевых действий в Чечне в период с 1995 по 2002 год. Кроме того, на месте падения самолета не было воронки, а железная дорога почти не пострадала.
— Железная дорога осталась целая, никаких повреждений от «удара». Почему? На пути упали лишь обломки. Все столбы и все провода целы, — рассказывал отец одной из погибших стюардесс.
Еще предполагалось, что самолет захватили террористы и попытались использовать его для уничтожения нефтеперерабатывающего завода «Пермьнефтеоргсинтез». Самолет не дотянул до предприятия всего несколько километров.
С другой стороны, по мнению сторонников этой теории, целью террористов могла быть именно железная дорога. В ночь авиакатастрофы по этим путям должен был проезжать поезд, перевозивший взрывоопасные вещества, которых хватило бы, чтобы стереть с лица земли большую часть Перми. Но состав немного задержался и не попал под Boeing. Машинист поезда видел, как падал самолет.
Посадка самолета в поле под Новосибирском в 2023 году: почему судят пилота Белова.
Жуткая авиакатастрофа произошла в конце июля 2025 года в Приамурье. В городе Тынде разбился самолет Ан-24 с 48 пассажирами и членами экипажа на борту. Выжить не удалось никому. Лишь одна из пассажирок спаслась, выйдя из самолета буквально перед вылетом. Кто оказался в числе жертв этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
В январе в штате Вашингтон в США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли. В их числе были и граждане России — звезды фигурного катания.