Силы безопасности уничтожили 35 боевиков в ходе рейдов

Субботнее нападение стало одним из самых смертоносных за последние месяцы в провинции Хайбер-Пахтунхва, где ТТП* когда-то контролировало отдельные районы территории. В прошлом месяце пакистанские военные начали «целенаправленную операцию» против боевиков в Баджауре, бывшем оплоте, в результате которой десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.