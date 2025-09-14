Пакистанские силы безопасности уничтожили 35 боевиков в ходе рейдов против экстремистов. Двенадцать солдат также были убиты во время рейдов по двум укрытиям боевиков на границе с Афганистаном.
Ожесточенные столкновения вспыхнули в Пакистане недалеко от границы с Афганистаном, когда пакистанские силы безопасности совершили налет на два укрытия пакистанских талибов * (* — группировка пакистанских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП — запрещенная в России террористическая организация). В результате боестолкновений убиты 12 солдат и 35 боевиков, сообщили военные в субботу.
Двадцать два боевика были убиты в ходе первого рейда в Баджауре, районе на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва. Еще тринадцать человек были убиты в ходе отдельной операции в округе Южный Вазиристан.
Эти инциденты подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Пакистан, пытаясь сдержать возрождение группировок боевиков, пишет The Guardian.
В последние годы в стране участились нападения, в основном со стороны пакистанских талибов, также известных как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП (запрещенная в России террористическая организация).
ТТП* называет себя крупнейшим в мире джихадистским фронтом и совершила ряд громких нападений, включая попытку убийства активистки движения за мир Малалы Юсуфзай, убийство бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто и попытку взрыва бомбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, напоминает The Guardian.
Захват воинствующими исламистами власти в Афганистане в 2021 году придал смелости ТТП* и предоставил боевикам убежище за границей, откуда они могут проводить операции против Пакистана, подчеркивает The Guardian. Это привело к ухудшению отношений между Пакистаном и Афганистаном.
Пакистанские военные призвали правительство Афганистана в Кабуле «выполнять свои обязательства и не допускать использования своей территории для террористической деятельности против Пакистана».
Военные назвали убитых боевиков «хавариджами» — термином, относящимся к радикальной секте, возникшей в первые годы существования ислама, которую правительство использует для обозначения ТТП*.
Пакистан уже давно — и без сколько-нибудь убедительных оснований — обвиняет Индию в поддержке ТТП* и сепаратистов в Белуджистане, что Нью-Дели отрицает.
Субботнее нападение стало одним из самых смертоносных за последние месяцы в провинции Хайбер-Пахтунхва, где ТТП* когда-то контролировало отдельные районы территории. В прошлом месяце пакистанские военные начали «целенаправленную операцию» против боевиков в Баджауре, бывшем оплоте, в результате которой десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
*Группировка пакистанских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП — запрещенная в России террористическая организация.