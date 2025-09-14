Ричмонд
Аэропорты Нижнего Новгорода и Саранска приостановили работу

В аэропортах Нижнего Новгорода и Саранска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил он.

14 сентября временные ограничения вводились в аэропорте Калуги и петербургском Пулково. На данный момент они восстановили работу.