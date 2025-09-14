Зверское убийство в Комрате повергло в шок весь город: Окровавленное тело мужчины было найдено посередине улицы — его зарубили топором

В микрорайоне «Заялпужье» в Комрате на улице Лермонтова, произошло зверское убийство, которое повергло в шок весь город.
Поздно вечером 13 сентября на одной из улиц окраины был найден мёртвый мужчина. По предварительным данным, жертву зарубили топором.
Очевидцы, первыми оказавшиеся на месте преступления, немедленно выложили в социальные сети шокирующие кадры, которые моментально разлетелись по сети.
Правоохранительные органы пока воздерживаются от подробных комментариев, ведётся следствие.
По некоторым данным убийство было совершено на почве разгоревшегося конфликта.
