На Японию обрушился сильнейший в истории торнадо

В прошлую пятницу торнадо, классифицированный как JEF3, уровень 3 из 5 по шкале интенсивности торнадо в Японии, сопровождался порывами ветра до 168 миль в час, в результате чего 89 человек получили ранения и остались следы разрушений. В число наиболее пострадавших районов вошли Макинохара и Йошида, где перевернулись транспортные средства и было повреждено более 1200 строений. С начала наблюдений в 1961 году в Японии произошло 13 торнадо третьего уровня, но ни одно из них не достигло четвертого уровня.