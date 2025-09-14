Ричмонд
Челябинка потеряла миллион рублей, желая заработать на инвестициях

Женщина поздно поняла, что стала жертвой мошенников.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Челябинска стала жертвой аферистов в интернете и потеряла более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, 38-летняя женщина познакомилась на сайте с мужчиной, который в самом начале общения предложил заработать на инвестициях. В скором времени, желая получить доход, потерпевшая перевела на счета мошенников более одного миллиона рублей.

Спустя время челябинка поняла, что её обманули — прибыль она не получила, и даже не смогла вывести собственные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.