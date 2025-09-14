Машинист сошедшего с рельсов тепловоза в Ленобласти погиб

«Его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — написал он.
Дрозденко утром 14 сентября сообщил, что на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельс сошли три вагона товарного состава. Позднее он уточнил, что это был тепловоз с 15-ю порожними цистернами.
Губернатор сообщил, что в регионе усилят работу правоохранительных служб по обеспечению безопасности на транспорте. Власти также увеличат число автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург.
