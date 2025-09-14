Ричмонд
При сходе тепловоза с рельсов в Ленобласти погиб машинист

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о проводимых проверочных мероприятиях и организации восстановительных работ в связи с инцидентом на путях недалеко от станции Семрино в Гатчинском округе.

Источник: Аргументы и факты

Машинист поезда погиб: его зажало в кабине, после извлечения он скончался в карете скорой помощи.

В регионе усиливают работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

К месту направлены дополнительные силы для оперативного восстановления движения поездов в обоих направлениях.

Увеличивается число автобусов на маршруте Луга — Гатчина — Петербург. Информация о рейсах передается через голосовые объявления на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.

Напомним, в Лужском районе Ленобласти произошел сход трех вагонов порожнего грузового состава на перегоне Строганово — Мшинская, что привело к задержкам поездов и отменам электричек.