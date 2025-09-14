Ричмонд
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Источник: © РИА Новости

В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, машинист в результате произошедшего погиб.

«Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 “Ласточка” Санкт-Петербург — Печоры, № 50 Минск — Санкт-Петербург, № 84 Гомель — Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД.

Отмечается, что электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск. Кроме того, на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.