«Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Авиагавань Петербурга работает штатно», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что команда Пулково и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург.