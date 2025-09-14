Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми двое подростков 11 и 15 лет попытались совершить теракт

Под следствие попал 15-летний подросток.

Двое подростков в возрасте 11 и 15 лет попытались совершить теракт в Перми, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда столицы региона.

По данным следствия, мальчики пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Как отметили в пресс-службе, целью этих действий была дестабилизация работы органов власти и оказание влияния на принимаемые ими решения.

«Стоит отметить, что возраста уголовной ответственности по инкриминируемому преступлению достиг только один из них», — подчеркнули в пресс-службе.

В отношении 15-летнего юноши возбудили уголовное дело за покушение на совершение террористического акта по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

12 сентября в Дзержинском районном суде Перми прошло заседание для избрания меры пресечения подростку. Следователь ходатайствовал о домашнем аресте. Сторона защиты не возражала об удовлетворении требования правоохранителя.

Решением суда юношу отправили под домашний арест до 10 ноября.