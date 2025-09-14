В Перми двое подростков 11 и 15 лет попытались совершить теракт

Двое подростков в возрасте 11 и 15 лет попытались совершить теракт в Перми, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда столицы региона.
По данным следствия, мальчики пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Как отметили в пресс-службе, целью этих действий была дестабилизация работы органов власти и оказание влияния на принимаемые ими решения.
«Стоит отметить, что возраста уголовной ответственности по инкриминируемому преступлению достиг только один из них», — подчеркнули в пресс-службе.
В отношении 15-летнего юноши возбудили уголовное дело за покушение на совершение террористического акта по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.
12 сентября в Дзержинском районном суде Перми прошло заседание для избрания меры пресечения подростку. Следователь ходатайствовал о домашнем аресте. Сторона защиты не возражала об удовлетворении требования правоохранителя.
Решением суда юношу отправили под домашний арест до 10 ноября.