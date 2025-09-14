Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.