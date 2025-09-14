Ричмонд
На окраине Омска ребенок выпал из окна восьмого этажа

Сейчас малыш в больнице в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Утром в субботу, 13 сентября, из окна квартиры многоэтажки на улице 3-й Любинской в Омске выпал ребенок. Очевидцы уточнили, что речь идет о здешнем 10-этажном доме № 22/2.

На место происшествия срочно приехали врачи и силовики. Малышу четыре года, сейчас в больнице его состояние тяжелое, написал во «ВКонтакте» паблик Омск Live.

В омском управлении СКР «КП Омск» уточнили, что по факту инцидента его следователи ведут проверку.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске в автоаварии пострадал восьмилетний ребенок.