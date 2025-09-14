Неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке

По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в субботу ночью в районе улицы Некрасовской во Владивостоке, где неизвестные нарушали общественный порядок.
«Один из участников происшествия демонстративно произвёл выстрелы из предмета, похожего на пистолет… Прокуратура контролирует установление обстоятельств стрельбы во Владивостоке», — говорится в сообщении.
По инициативе прокуратуры полиция проводит процессуальную проверку, ее результаты находятся на контроле, информирует надзорное ведомство.
«Стрельба произошла возле китайского кафе», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив других подробностей.