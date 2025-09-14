В Иркутске погиб судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Об этом КП-Иркутск сообщили в инстанции, где работал мужчина. Коллеги, друзья и все, кому посчастливилось работать с блюстителем закона, скорбят вместе с его родными и близкими в эти трудные минуты.
— Прощание состоится 16 сентября (вторник) на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00, — поделились в пресс-службе суда.
Судья запомнится как высококвалифицированный юрист, принципиальный и справедливый, а также как отзывчивый и мудрый человек. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким.