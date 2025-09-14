Задымление на судне в Петербурге произошло при сварочных работах

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
«В 11.20 при производстве сварочных работ на судне под флагом Панамы, пришвартованном на 50-м причале, произошло задымление в районе крышки 4-го трюма судна. Работы производил член иностранной команды судна. Предварительно, задымление произошло по причине нагрева крышки трюма», — сообщил собеседник агентства.