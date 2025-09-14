Семью экс-президента Киргизии выселили из их дома

Спецслужбы Киргизии 7—8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по кой-ташским событиям и ряду других уголовных дел.