4-летний малыш выпал из окна многоэтажки в Омске

Региональное управление Следственного комитета России сообщило о происшествии, случившемся днём субботы на 3-й Любинской в Омске. Из окна на восьмом этаже одного из жилых домов выпал маленький ребёнок. Известно, что 4-летний мальчик был без присмотра взрослых. Он облокотился о москитную сетку, та не выдержала веса — и малыш упал с высоты. Его госпитализировали с серьёзными травмами, за жизнь крохи сейчас борются врачи.