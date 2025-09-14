Ричмонд
4-летний малыш выпал из окна многоэтажки в Омске

За жизнь ребенка борются врачи.

Источник: Om1 Омск

Региональное управление Следственного комитета России сообщило о происшествии, случившемся днём субботы на 3-й Любинской в Омске. Из окна на восьмом этаже одного из жилых домов выпал маленький ребёнок. Известно, что 4-летний мальчик был без присмотра взрослых. Он облокотился о москитную сетку, та не выдержала веса — и малыш упал с высоты. Его госпитализировали с серьёзными травмами, за жизнь крохи сейчас борются врачи.

СУ СК проводит по данному факту доследственную проверку.

В ведомстве напомнили омичам, что нельзя оставлять детей без присмотра:

«Не стоит также возлагать ответственность по присмотру за малолетним ребёнком на пожилых людей или на подростков».