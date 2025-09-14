В Орловской области возобновили движение поездов после взрыва

Поезда идут в обе стороны в реверсивном режиме. На втором пути проводятся работы по восстановлению инфраструктуры. «Для этого были заранее сформированы необходимые силы и средства», — следует из сообщения.
Железнодорожники принимают максимальные усилия для запуска движения по обоим путям, добавили в пресс-службе. Утром сообщалось о задержке 17 поездов из-за изменения маршрута следования.
Взрыв на железной дороге произошел 13 сентября. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало. Погибли три сотрудника Росгвардии.