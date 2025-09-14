Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину

«Но все окружающие его люди сотрудничают», — сказал он в эфире ABC News. Он уточнил, что со следствием сотрудничает в том числе сосед подозреваемого по комнате.
22-летний Тайлер Робинсон находится под стражей. Его задержали по наводке члена семьи. По словам господина Кокса, 16 сентября подозреваемому будут предъявлены обвинения.
Чарли Кирк был убит 10 сентября. В него выстрелили во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Похороны пройдут 21 сентября в Аризоне с участием президента США Дональда Трампа.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше