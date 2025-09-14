Ричмонд
На Казанском направлении загорелся вагон грузового поезда с пиломатериалами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возгорание в вагоне грузового поезда с пиломатериалами произошло на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

«На перегоне Шиферная — Пески Казанского направления МЖД было обнаружено возгорание в вагоне грузового поезда (груз — пиломатериалы). Вагон был оперативно отцеплен локомотивной бригадой. На месте работает пожарный расчет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также на место происшествия поднят пожарный поезд. В его составе 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя. «По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет», — добавили в пресс-службе.

Причины произошедшего устанавливаются. «На период работы пожарных расчетов приостановлено движение поездов на участке Шиферная — Пески. В пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов. Московская железная дорога делает все необходимое для скорейшего возвращения поездов в график», — заверили в компании.

Пожар в вагоне грузового поезда с пиломатериалами на казанском направлении МЖД локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 17:02 мск пожар был локализован на площади 12 кв. м», — сообщили в ведомстве.