На Казанском направлении загорелся вагон грузового поезда с пиломатериалами

Причины произошедшего устанавливаются. «На период работы пожарных расчетов приостановлено движение поездов на участке Шиферная — Пески. В пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов. Московская железная дорога делает все необходимое для скорейшего возвращения поездов в график», — заверили в компании.