В Ленобласти восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом

Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург — Вырица восстановили после происшествия с тепловозом.

Источник: Комсомольская правда

Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург — Вырица восстановили после происшествия с тепловозом. Восстановительные работы на участке Санкт-Петербург — Сиверская продолжаются, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Петербург — Сиверская пассажиров перевозят на больших автобусах по следующим направлениям:

  • Луга — Сиверская;
  • Мшинская — Сиверская;
  • Дивенская — Сиверская;
  • Низовская — Сиверская;
  • Строганово — Сиверская.

Позднее в ОЖД также сообщили о восстановлении движения поездов на станции Семрино в Гатчинском районе. Железная дорога предупредила о задержке отправления поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель.

14 сентября власти сообщили, что близ станции Семрино сошел с рельсов тепловоз, машиниста зажало в кабине, он погиб.

Кроме того, на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Никто не пострадал. Следователи проверяют возможность диверсии, на месте работают саперы, сообщал губернатор Александр Дрозденко.