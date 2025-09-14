В Ленобласти восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом

Кроме того, на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Никто не пострадал. Следователи проверяют возможность диверсии, на месте работают саперы, сообщал губернатор Александр Дрозденко.