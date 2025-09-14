Страшное ДТП в Намангане: погибли пять женщин и малолетний ребенок

Это, к сожалению, уже не первый в Узбекистане подобный случай, когда легкомысленное отношение к правилам дорожного движения приводит к трагедиям. Эксперты и правоохранители не раз напоминали водителям: переезд железнодорожных путей — это зона повышенного риска, где цена ошибки может быть слишком высокой.