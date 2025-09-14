Страшное ДТП в Намангане: погибли пять женщин и малолетний ребенок

Инцидент прокомментировали в пресс-службе компании «Узбекистон темир йуллари». По данным компании, трагедия произошла утром 13 сентября на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи. Водитель легкового автомобиля Gentra, грубо нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь железнодорожные пути в тот момент, когда к переезду приближался поезд.
В салоне автомобиля находились шесть человек: пять женщин и малолетний ребенок. В результате мощного удара никто из находившихся в машине не выжил — все погибли на месте происшествия.
Машинисты поезда, заметив автомобиль на путях, предприняли экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком коротким, чтобы избежать столкновения. Сам железнодорожный состав получил незначительные технические повреждения.
Это, к сожалению, уже не первый в Узбекистане подобный случай, когда легкомысленное отношение к правилам дорожного движения приводит к трагедиям. Эксперты и правоохранители не раз напоминали водителям: переезд железнодорожных путей — это зона повышенного риска, где цена ошибки может быть слишком высокой.