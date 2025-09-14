Ричмонд
В Петербурге задержали мужчину, открывшего огонь по кафе

Пострадавших в результате стрельбы нет.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в сторону кафе. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в ночь на 14 сентября на бульваре Александра Грина. На место вызова прибыли сотрудники правоохранительных органов после поступления сигнала о выстрелах.

Как установили полицейские, местный житель из хулиганских побуждений произвёл выстрел в сторону заведения общественного питания, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его в одной из квартир на Вилькицком бульваре. По факту инцидентавозбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В квартире задержанного проводится обыск.

В ближайшее время мужчину доставят в отдел МВД и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный устроил стрельбу около улицы Некрасовская.