Пять человек погибли в массовом ДТП в Калужской области

Как писал сайт KP.RU, вечером 9 сентября в Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД произошла массовая авария. Легковой автомобиль двигался на высокой скорости и столкнулся с впереди идущей машиной. Это в свою очередь спровоцировало цепную реакцию: в итоге столкнулись пять автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что виновник ДТП ехал с большой скоростью и врезался в автомобили, которые уже начали замедляться.