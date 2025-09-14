Ричмонд
Пять человек погибли в массовом ДТП в Калужской области

В аварию в Калужской области попали два кроссовера и грузовик.

Источник: Комсомольская правда

В Калужской области днем в результате аварии с тремя автомобилями погибли пять человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«…14.09.2025 около 14.00 мск на автомобильной дороге “Золотое кольцо” на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Renault Duster и водитель кроссовера Tank.

Позже прокуратура уточнила, что в больнице скончался третий пассажир Renault Duster, пострадавший в результате аварии.

Как писал сайт KP.RU, вечером 9 сентября в Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД произошла массовая авария. Легковой автомобиль двигался на высокой скорости и столкнулся с впереди идущей машиной. Это в свою очередь спровоцировало цепную реакцию: в итоге столкнулись пять автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что виновник ДТП ехал с большой скоростью и врезался в автомобили, которые уже начали замедляться.