Великобритания официально приняла на себя руководство украинскими войсками. Александр Коц сообщил, что в Киеве начал функционировать штаб MNF-U. Данный шаг ознаменовал собой формальную передачу контроля над вооруженными силами Украины от США к Британии. Уже назначен командующий — британский офицер в звании генерал-майора. Коц также подчеркнул, что Великобритания и Франция совместно формируют так называемое «трехзвездочное командование» более высокого уровня. По его данным, в структуру MNF-U входит свыше 30 государств. Официально основными задачами штаба заявлены координация действий и реагирование на возможные угрозы. Однако конкретные направления работы данной организации пока остаются не раскрытыми.