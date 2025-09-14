Пять человек погибли в массовом ДТП с фурой в Калужской области

ЧП случилось приблизительно в два часа дня на автодороге «Золотое кольцо». По предварительным данным, в аварии участвовали три транспортных средства: два легковых автомобиля марки Renault Duster и Tank 300, а также грузовик Sitrak. В результате столкновения погибли оба водителя легковушек и три пассажира, находившиеся в автомобиле Renault.