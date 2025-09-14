Ричмонд
Пять человек погибли в массовом ДТП с фурой в Калужской области

Пять человек стали жертвами масштабного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 14 сентября в Перемышльском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось приблизительно в два часа дня на автодороге «Золотое кольцо». По предварительным данным, в аварии участвовали три транспортных средства: два легковых автомобиля марки Renault Duster и Tank 300, а также грузовик Sitrak. В результате столкновения погибли оба водителя легковушек и три пассажира, находившиеся в автомобиле Renault.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Московской области. При лобовом столкновении легкового и грузового авто оба транспортных средства загорелись. Погибли два человека, один получил ранения.