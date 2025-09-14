Школьник умер от осложнений после кори, которой заразился ещё в младенчестве

Обычно первую прививку от кори делают в возрасте 12−15 месяцев, но ребёнок заразился до достижения вакцинационного возраста. Специалисты напоминают, что для предотвращения распространения кори необходимо охватывать вакцинацией не менее 95% населения, однако в последние годы показатели иммунизации в США снижаются, что создаёт риски для уязвимых групп населения, включая младенцев, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.