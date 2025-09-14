Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек погибли в аварии в российском регионе

В Калужской области произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погибли пять человек.

В Калужской области произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Авария произошла 14 сентября около 14:00 на автодороге «Золотое кольцо» в Перемышльском районе. Столкнулись автомобили Renault Duster, грузовик Sitrak и внедорожник Tank 300.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank», — уточнили в ведомстве.

Позже в прокуратуре сообщили, что в больнице скончался еще один пассажир Renault Duster. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.