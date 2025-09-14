Пять человек погибли в аварии в российском регионе

В Калужской области произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла 14 сентября около 14:00 на автодороге «Золотое кольцо» в Перемышльском районе. Столкнулись автомобили Renault Duster, грузовик Sitrak и внедорожник Tank 300.
«В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank», — уточнили в ведомстве.
Позже в прокуратуре сообщили, что в больнице скончался еще один пассажир Renault Duster. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.