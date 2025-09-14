Прокуратура возбудила свыше 130 дел за участие в нежелательных организациях

Прокуратура Российской Федерации с начала 2025 года инициировала более 130 административных дел за участие граждан в деятельности организаций, признанных нежелательными на территории РФ. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров.