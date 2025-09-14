Студент РУДН осуждён на 8 лет за финансирование ИГ*

Как уточнил источник, государственный обвинитель прокурор Светлана Тарасова настаивала на более строгом наказании, предлагая назначить осужденному на год больше. В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек, являющийся приверженцем суннитского течения в исламе, перевёл порядка двенадцати тысяч рублей на банковский счёт другого фигуранта, чье дело было выделено в отдельное производство. На момент совершения инкриминируемого деяния обвиняемому было 22 года.