Хинштейн: Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

Погибших при взрыве на ж/д путях в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

— По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова, они будут посмертно представлены к госнаградам, — говорится в его Telegram-канале.

13 сентября Александр Хинштейн заявил, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Позже стало известно о гибели еще одного правоохранителя.

О самом взрыве стало известно вечером 13 сентября. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, пассажиров, задержанных из-за подрыва железнодорожных путей, вернули домой на автобусах.

