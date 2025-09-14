МВД: На избирательных участках зафиксировали 10 попыток терактов с БПЛА

Всего за время проведения выборов губернаторов правоохранители зафиксировали 10 попыток совершения терактов при помощи беспилотников. Дроны пытались атаковать избирательные участки. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
— Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервные участки, — рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Всего было зафиксировано 10 фактов, из них семь — в Белгородской и три — в Брянской областях. По его словам, никто ни среди пришедших проголосовать граждан, ни среди членов избирательной комиссии не пострадал, передает РИА Новости.
Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами будут наблюдать 165,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что за два дня проголосовали более 11 600 жителей регионов. Ковалев добавил, что оба дня голосования прошли в штатном режиме, нарушений обнаружено не было. Позже уточнили, что на экстерриториальных избирательных участках в Москве свой голос уже отдали 13 тысяч избирателей из регионов.