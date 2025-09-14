Ричмонд
МВД возбудило 11 уголовных дел при проведении единого дня голосования в России

В ходе проведения Единого дня голосования-2025 правоохранительными органами зафиксирован ряд правонарушений, связанных с избирательным процессом. Как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов, на текущий момент возбуждено 11 уголовных дел, из которых 9 связаны с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма.

Источник: Life.ru

«На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых — по факту заведомо ложных сообщений о терроризме», — заявил он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Представитель МВД также сообщил о составлении 73 административных протоколов. Почти половина из них касается незаконного изготовления, распространения и размещения агитационных материалов в период избирательной кампании. Габдурахманов подчеркнул, что эти данные не являются окончательными, поскольку работа по обработке поступившей информации и оперативному рассмотрению всех сообщений продолжается.

Напомним, что Единый день голосования проходил в России с 12 по 14 сентября на территории 81 региона. В рамках мероприятия было запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня, включая более 20 кампаний по выборам глав субъектов федерации и выборы депутатов в 11 законодательных собраний. По данным ЦИК, избирательный процесс проходил в штатном режиме, без серьёзных нарушений.