МВД возбудило 11 уголовных дел при проведении единого дня голосования в России

Напомним, что Единый день голосования проходил в России с 12 по 14 сентября на территории 81 региона. В рамках мероприятия было запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня, включая более 20 кампаний по выборам глав субъектов федерации и выборы депутатов в 11 законодательных собраний. По данным ЦИК, избирательный процесс проходил в штатном режиме, без серьёзных нарушений.