В дни выборов зафиксировали десятки сообщений о ложных минированиях

В пяти российских регионах были зафиксированы ложные сообщения о минировании в период ЕДГ-2025, сообщает РИА Новости в воскресенье, ссылаясь на начальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленара Габдурахманова.