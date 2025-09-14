В дни выборов зафиксировали десятки сообщений о ложных минированиях

В пяти российских регионах были зафиксированы ложные сообщения о минировании в период ЕДГ-2025, сообщает РИА Новости в воскресенье, ссылаясь на начальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленара Габдурахманова.
По словам Габдурахманова, в пяти российских субъектах были зафиксировано 29 фактов ложных сообщений о минировании.
Во время выступления в информационном центре ЦИК Габдурахманов отметил, что таким образом те, кто рассылал подобные сообщения, пытался помешать волеизъявлению граждан, заведомо сообщая ложную информацию.