«Русская община» и ОМОН сорвали вечеринку из-за наводки конкурирующего клуба

В Мурманске сотрудники ОМОНа и активисты из местной «Русской общины» ворвались на вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Вечеринка прошла в субботу, 13 сентября. В разгар мероприятия силовики с активистами вошли в здание.
— Первым делом они пошли на бар, начав тыкать ксивами, после чего выключили музыку, посадили всех на диван и заблокировали выходы, — рассказал сотрудник клуба.
Во время рейда силовики заявили, что одному из барменов грозит тюремное заключение, но в итоге никаких задержаний не последовало. Силовики сообщили сотруднику заведения, что получили информацию о происходящем по наводке с незнакомого номера. Они назвали четыре последние цифры номера, который, по их словам, совпал с номером промоутера конкурирующей вечеринки, на которой в тот вечер было мало людей.
Конкуренты, в свою очередь, отрицают свою причастность. После обращения журналистов «Осторожно, новости» организатор Kraevskey Party удалил из своего канала публикации, связанные с рейдом силовиков, и отказался отвечать на вопросы.
До этого сотрудников ОМОНа заметили на еще одном культурном мероприятии. Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на сцену во время выступления в Крыму в сопровождении отряда силовиков. Почему солдаты появились на сцене, неизвестно.