«Русская община» и ОМОН сорвали вечеринку из-за наводки конкурирующего клуба

Во время рейда силовики заявили, что одному из барменов грозит тюремное заключение, но в итоге никаких задержаний не последовало. Силовики сообщили сотруднику заведения, что получили информацию о происходящем по наводке с незнакомого номера. Они назвали четыре последние цифры номера, который, по их словам, совпал с номером промоутера конкурирующей вечеринки, на которой в тот вечер было мало людей.