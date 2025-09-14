Во Внуково задержали рейсы из-за возврата самолета с горящим двигателем

Во Внуково задержано около десяток рейсов.
В аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержано около восьми рейсов. В аэропорту приземлился самолет, у которого произошло возгорание двигателя.
Задержаны рейсы египетской авиакомпании Nesma Airlines, которые должны были отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Причиной стало экстренное возвращение самолета этой авиакомпании из-за возгорания двигателя, сообщил Life.ru.
Вернулся в аэропорт из-за технической неисправности рейс NE-603. В результате расписание вылетов сбилось, и пассажиры не могут отправиться на отдых в Египет.
Сейчас туристы вынуждены самостоятельно оплачивать расходы на питание и проживание в капсульных отелях, чтобы дождаться вылета. Многие опасаются, что оплаченные заранее гостиницы на египетских курортах могут быть утеряны из-за срыва сроков заезда.