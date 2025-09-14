Ричмонд
ЦИК: Четыре участка в Белгородской и Курской областях подверглись атаке дронов

В ходе проведения выборов губернаторов три участка в Белгородской области и один в Курской подверглись атаке беспилотников. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова.

По ее словам, в момент происшествия посетителей эвакуировали в резервные помещения.

Новость дополняется.

