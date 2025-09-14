Спасатели два часа искали заблудившихся грибников

В операции были задействованы 4 сотрудника МЧС России и 2 единицы спецтехники. Инцидент лишний раз напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов: важно иметь при себе заряженный телефон, компас или GPS-навигатор, а также сообщать родственникам о планируемом маршруте.