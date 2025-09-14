Ричмонд
Спасатели два часа искали заблудившихся грибников

В лесном массиве недалеко от поселка Доброе Гурьевского округа успешно завершилась спасательная операция.

Источник: МЧС РФ

Две женщины, увлекшись «тихой охотой», потеряли ориентацию и не смогли самостоятельно найти дорогу домой.

К поискам незамедлительно подключились профессионалы регионального поисково-спасательного отряда и волонтеры ПСО «Запад». Специалистам потребовалось около двух часов, чтобы обнаружить и благополучно вывести грибниц из лесного массива. Пострадавшие не получили травм и не нуждались в медицинской помощи.

В операции были задействованы 4 сотрудника МЧС России и 2 единицы спецтехники. Инцидент лишний раз напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов: важно иметь при себе заряженный телефон, компас или GPS-навигатор, а также сообщать родственникам о планируемом маршруте.