Во Франции считают, что президент Макрон одержим российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет навязчивый интерес к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время публичного выступления в Аррасе. Запись речи опубликовал канал LDC News Agency.
«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил Филиппо. Его слова вызвали смех у собравшихся.
Политический деятель подчеркнул, что со стороны России Франции не угрожает опасность. По утверждению политика, на сегодняшний день Париж не сталкивается с какой-либо угрозой со стороны Москвы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты могут представлять опасность для городов Западной Европы, поскольку способны достичь их за считанные минуты. В свою очередь, российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на страны — члены альянса.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что западные лидеры намеренно преувеличивают угрозу с востока, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Бывший кандидат в Европарламент и представитель финской национально-консервативной партии «альянс свободы» Армандо Мема отметил, что высказывания руководителей Европейского союза о так называемой «российской угрозе» являются недостоверными и представляют собой потенциальную опасность, пишет RT.