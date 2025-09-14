Президент РФ Владимир Путин утверждал, что западные лидеры намеренно преувеличивают угрозу с востока, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Бывший кандидат в Европарламент и представитель финской национально-консервативной партии «альянс свободы» Армандо Мема отметил, что высказывания руководителей Европейского союза о так называемой «российской угрозе» являются недостоверными и представляют собой потенциальную опасность, пишет RT.