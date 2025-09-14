В селе в Коми сгорел Дом культуры

В селе Шошка Республики Коми произошло возгорание в здании Дома культуры, о чем проинформировало региональное управление МЧС через свой Telegram-канал.
Сообщается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, причины его возникновения пока устанавливаются.
В учреждении уточнили, что пожар начался на запасном выходе здания. Коллектив Дома культуры выразил благодарность всем, кто оказал содействие в спасении костюмов и ценностей из помещения и библиотеки. При этом уточнили, что здание восстановлению не подлежит.
