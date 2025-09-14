Убийца Чарли Кирка после преступления «искрометно» пошутил о двойниках

Задержанный по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон продолжал шутить со знакомыми в групповом чате на следующий день после преступления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на участников переписки.
Когда ФБР опубликовало размытые кадры с камер наблюдения, на которых был запечатлен подозреваемый, один из участников чата отправил снимки и спросил Робинсона о его местонахождении. Тот ответил: «Мой двойник пытается втянуть меня в неприятности».
Другой участник переписки в шутку написал: «Тайлер убил Чарли!!!» После этого началось обсуждение возможности получения вознаграждения в $100 тыс. за информацию. Робинсон отреагировал: «Только если мне достанется доля». Позже он добавил: «На самом деле я Чарли Кирк. Я хотел уйти из политики, поэтому инсценировал свою смерть».
По данным издания, в чате состояли 20 человек. Один из них анонимно подтвердил факт переписки.
