В Париже голодные люди устроили давку из-за бесплатной жареной курицы

Парижане устроили давку из-за раздачи курицы. Видео © Х / @RMXnews.
Сальваторе анонсировал благотворительную раздачу еды в социальных сетях, однако не учёл масштаб потенциальной аудитории и не обеспечил необходимых мер безопасности. В результате скопление большого количества людей в ограниченном пространстве создало реальную угрозу жизни и здоровью участников.
Правоохранительные органы были вынуждены экстренно вмешаться в ситуацию — полиция взяла район проведения мероприятия под полный контроль и приостановила проведение акции. На распространённых в социальных сетях видеозаписях зафиксированы многочисленные группы людей, перемещающиеся в хаотичном порядке, а также усиленные наряды полиции.
