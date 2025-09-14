В Париже голодные люди устроили давку из-за бесплатной жареной курицы

Ранее в Лондоне прошёл многотысячный митинг, собравший свыше 110 тысяч человек, выступающих против миграции. Мероприятие с названием Unite the Kingdom стартовало в районе Сазерк на юге Темзы, а затем колонна демонстрантов проследовала в правительственный район Уайтхолл в центре британской столицы. Инициатором проведения марша выступил Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон, основатель ультраправой группировки English Defence League.