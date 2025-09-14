На севере Украины повреждены два предприятия критической инфраструктуры

«В окрестностях Нежина, что в Черниговской области, зафиксировали попадание российских беспилотников на два предприятия критической инфраструктуры», — приводит слова Кодолы сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем telegram-канале со ссылкой на мэра города Александра Кодолу. Сообщается также, что на одном из предприятий, которое занимается топливными материалами, началось возгорание. Сведений о погибших и раненых нет.