Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северодонецке ЛНР после удара БПЛА загорелась крыша многоэтажного дома

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Крыша многоэтажного дома загорелась в Северодонецке Луганской Народной Республики после удара украинского БПЛА, спасатели эвакуировали трех жильцов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Источник: AP 2024

«На линию 101 города Северодонецка поступило сообщение о загорании крыши жилого многоэтажного дома вследствие попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины. Загорание распространилось по всему периметру кровли здания. Удалось отстоять жилище от огня, а также не допустить жертв среди гражданского населения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали трех жильцов дома, после чего их передали медикам.

Огонь уничтожил крышу на площади 2 тыс. кв. м.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше