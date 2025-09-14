В Северодонецке ЛНР после удара БПЛА загорелась крыша многоэтажного дома

«На линию 101 города Северодонецка поступило сообщение о загорании крыши жилого многоэтажного дома вследствие попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины. Загорание распространилось по всему периметру кровли здания. Удалось отстоять жилище от огня, а также не допустить жертв среди гражданского населения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что спасатели эвакуировали трех жильцов дома, после чего их передали медикам.
Огонь уничтожил крышу на площади 2 тыс. кв. м.
