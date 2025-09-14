Житель США убил знакомого и заставил жену и сына расчленить труп бензопилой

По данным полиции Дептфорда, 48-летний Гарольд Миллер-младший пропал 14 июня. Его последний раз видели утром 12 июня во время игры в карты с друзьями. Камеры зафиксировали, как он вошёл в дом 41-летнего Эвертона Томаса, а вскоре после этого раздался выстрел. Машину жертвы позже нашли брошенной.