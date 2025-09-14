Житель США убил знакомого и заставил жену и сына расчленить труп бензопилой

В Нью-Джерси мужчина убил своего приятеля, после чего заставил супругу и сына расчленить тело с помощью бензопилы. Об этом пишет издание People.
По данным полиции Дептфорда, 48-летний Гарольд Миллер-младший пропал 14 июня. Его последний раз видели утром 12 июня во время игры в карты с друзьями. Камеры зафиксировали, как он вошёл в дом 41-летнего Эвертона Томаса, а вскоре после этого раздался выстрел. Машину жертвы позже нашли брошенной.
Следствие установило, что Томас застрелил приятеля, затем переместил авто и привлёк к сокрытию улик свою супругу Шерри Паркер и 22-летнего сына Дешона. Им пришлось распилить тело бензопилой.
Камеры наблюдения запечатлели, как семья несколько раз выносила из подвала мешки с останками и выбрасывала их в мусорные контейнеры жилого комплекса, после чего они скрылись. Очевидцы сообщили о сильном запахе и интенсивной уборке в доме.
Эвертона Томас был задержан 8 сентября при пересечении границы США из Канады. В тот же день были арестованы его жена и сын, которых поместили в исправительное учреждение.
