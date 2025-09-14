Несовершеннолетний велосипедист попал в ДТП в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня 16-летний велосипедист при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи здания № 8Б по пр. Партизанскому, по предварительной информации, не спешился и не предоставил преимущество автомобилю Lada, в результате чего совершил с ним столкновение.
Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. -0-