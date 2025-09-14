Многоженец Сухов допрошен СК как подозреваемый по делу о развратных действиях

Многоженец Иван Сухов был допрошен Следственным комитетом в статусе подозреваемого. Его обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности его несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сухова Александр Почуев.
По словам адвоката, Сухов добровольно является к следователю и не был задержан, поскольку нет оснований для его ареста.
Почуев также заявил ходатайство о проведении очной ставки и экспертиз по делу, передает ТАСС.
Многодетного отца обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери. Поводом для возбуждения дела стал ее рассказ в эфире федерального канала. Анна, дочь Сухова, поделилась историей во время программы «Пусть говорят». Она рассказала, что отец угрожал ей убийством, а также заставлял прикасаться к половому органу.
Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение, которое, по словам мужчины, определил Бог, заключается в размножении. «Вечерняя Москва “рассказала, что известно о многоженце и его семье.