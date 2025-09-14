Многоженец Сухов допрошен СК как подозреваемый по делу о развратных действиях

Многодетного отца обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери. Поводом для возбуждения дела стал ее рассказ в эфире федерального канала. Анна, дочь Сухова, поделилась историей во время программы «Пусть говорят». Она рассказала, что отец угрожал ей убийством, а также заставлял прикасаться к половому органу.